Coronavirus, quasi duemila casi in Sicilia. Nuovo focolaio all’ospedale Civico

L’intera regione letteralmente investita dalla terza ondata della pandemia da Covid-19

PALERMO, 12 gennaio – È stato segnalato un nuovo focolaio di coronavirus all’ospedale Civico di Palermo: sarebbero circa dieci, tra pazienti e operatori sanitari, i cittadini risultati positivi al tampone. Un numero imprecisato di persone sarebbe ancora in attesa dell’esito del test. A comunicarlo la Fials di Palermo.

A Santa Flavia le persone attualmente contagiate sono 142 (circa 12 ogni mille abitanti). Un dato molto preoccupante, che ha spinto il primo cittadino Salvatore Sanfilippo a chiedere l’istituzione della rossa. Una precedente ordinanza comunale aveva già disposto la chiusura delle scuole. Anche Gela e Villarosa diventeranno zona rossa nelle prossime ore, mentre è in monitoraggio la situazione del comune di Mistretta.

Intanto il numero dei nuovi positivi al Covid-19 nella nostra Isola si attesta a 1.913, a fronte di 10.743 tamponi processati. Le vittime sono state 40; alto anche il numero dei dimessi guariti, che oggi sono stati 654. Il ricoverati in degenza ordinaria sono 1.551 (+45 nelle ultime ventiquattro ore), mentre in terapia intensiva sono presenti 209 persone. Il numero complessivo dei siciliani vaccinati ha toccato le 66.847. In tutta Italia sono stati registrati 14.242 nuovi casi di coronavirus e 616 decessi.