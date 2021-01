Coronavirus, 1.969 nuovi casi in Sicilia. È il dato peggiore in assoluto

Sono attualmente 10 i comuni dell’Isola dichiarati zona rossa

PALERMO, 13 gennaio – Il governatore della Regione Nello Musumeci ha illustrato la situazione epidemiologica che sta distinguendo in negativo la Sicilia. Sono infatti 10 i comuni nei quali è stata istituita la zona rossa, e le aree più colpite dell’Isola risultano essere le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

Secondo quanto afferma la redazione di Tgcom24, il governatore avrebbe in mente nuove misure per quanto riguarda la scuola, da adottare già nei prossimi giorni.

Intanto sono 1.969 i nuovi casi di coronavirus accertati nella nostra regione, su 10.542 analisi effettuate. Il numero dei decessi si attesta a 36 unità, mentre i dimessi guariti sono stati 1.294. Delle 44.677 persone attualmente positive al Covid-19, 1.579 sono ricoverate con sintomi (+28 oggi) e 208 si trovano in terapia intensiva (-1). Il numero complessivo delle persone a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer contro il coronavirus sono 69.448. In tutta Italia sono stati riscontrati 15.774 nuovi casi di Covid-19 e 507 vittime.