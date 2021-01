Coronavirus, 1.867 nuovi casi in Sicilia. Musumeci chiede la zona rossa

PALERMO, 14 gennaio – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, l’istituzione della zona rossa in tutta l’Isola. Un provvedimento necessario – afferma – che limiterà la possibilità di effettuare spostamenti se non per comprovate esigenze.

La chiusura dovrebbe rimanere in vigore per circa due settimane, e dunque sarebbe pregiudicata anche la riapertura delle scuole. “Dobbiamo evitare che rimandare misure inevitabili ci costringa a restare chiusi quando il resto d’Italia riaprirà. Confidiamo nei ristori più volte sollecitati assieme ad altri presidenti di Regione al governo centrale e, soprattutto, nel comportamento rispettoso da parte dei cittadini. Una minoranza non deve condizionare la vita sociale ed economica della nostra comunità” ha detto il governatore.

Continua a essere preoccupante il numero dei nuovi casi di contagio accertati in sole ventiquattro ore: oggi sono 1.867, su 10.737 tamponi effettuati. Il numero delle vittime rimane tragicamente stabile e al di sopra delle 30 unità (+36 nelle ultime ventiquattro ore). Alto anche il numero dei dimessi guariti, che si attesta a 1.302 unità, mentre le terapie intensive registrano un lieve calo dei ricoveri (-3, 205 in totale). Un incremento di 23 unità ha invece interessato i reparti ospedalieri ordinari (1.602 complessivamente). Un dato ottimistico è quello dei vaccinati, che sono complessivamente 79.889. In tutta Italia sono stati registrati 17.246 nuovi casi di Covid-19 e 522 decessi.