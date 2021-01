Coronavirus, 1.954 casi in Sicilia. Da domani l’Isola sarà zona rossa

L’ordinanza di Musumeci entrerà in vigore da mezzanotte

PALERMO, 16 gennaio – Sono 1.954 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi nella nostra regione. La situazione epidemiologica non accenna a migliorare e per questo motivo il governatore regionale Nello Musumeci ha deciso di emanare la zona rossa. L’ordinanza sarà in vigore dalle prossime ore (mezzanotte) al 31 gennaio.

Le vittime sono state 38, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.509 unità. I vaccinati contro il coronavirus sono complessivamente 89.241, mentre a 45.542 unità si attesta il numero degli attuali positivi al Covid-19. Di questi, 1.618 sono ricoverati in degenza ordinaria (+5) e 212 in terapia intensiva (+2). In tutta Italia sono stati accertati 16.310 nuovi casi di coronavirus e 475 decessi.