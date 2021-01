Covid, martedì mattina a Monreale screening destinato alla popolazione scolastica

Appuntamento di buon ora al parcheggio Torres, poi alle 9,30 il via ai tamponi

MONREALE, 17 gennaio – Verrà effettuato martedì mattina lo screening anti-covid per la popolazione scolastica. Ne dà comunicazione il sindaco Alberto Arcidiacono, che, come è noto, ieri ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, con l’intenzione, appunto, di avere un quadro epidemiologico più chiaro.

Le modalità saranno quelle consuete: appuntamento al parcheggio Torres di buon ora per la registrazione e poi alle 9,30 il via ai tamponi rapidi.

Solo un quadro chiaro della situazione contagi, è opinione del primo cittadino, potrà consentire una riapertura in sicurezza delle scuole monrealesi, in modo da garantire un buon livello di sicurezza per tutta la popolazione scolastica composta da insegnanti, studenti e personale Ata.