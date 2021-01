Aquino, proseguono le opere di decespugliamento e di bonifica all’interno della indecorosa villetta

Ieri mattina il primo intervento, sgomberata frattanto la zona alle spalle degli spalti. IL VIDEO

MONREALE, 20 gennaio – Attraverso un ordine di servizio, nei giorni precedenti, era stato chiesto alla ditta Ecolandia srl “di provvedere alla esecuzione – si legge – del decespugliamento” presso diverse zone del territorio monrealese. Tra queste, la villa di via Aquino, spazio pubblico da tempo in stato di abbandono, cullato dalle spontanee volontà di Madre Natura.

L’intervento – l’ennesimo, richiesto dalla consulta cittadina di frazione –, tra ieri ed oggi, ha previsto il decespugliamento della vegetazione selvaggia manifestata lungo le superfici e la rimozione di diversi rifiuti, oltre il ripristino delle aiuole attraverso il taglio del manto erboso, attorno alla pavimentazione principale della piazza. Tuttavia, sarebbe opportuno restituire decoro alle vasche della fontana circolare che insiste sul lato opposto agli spalti, in cui annegano rifiuti e carcasse di piccione. Già da domani, tuttavia, sarà possibile apprezzare il medesimo trattamento tra le aree verdi appartenenti al sito, alle spalle della porzione di emiciclo laddove, in tarda mattina, è stato rimosso un casotto abusivo costruito da ignoti in aderenza alla parete perimetrale che diaframma il contesto interno dalla via Aquino. Queste operazioni, nei prossimi giorni, interesseranno altre parti critiche del territorio e riguarderanno, secondo l’ordine previsto dalla disposizione, fondo Pasqualino, via Linea Ferrata, via Regione Siciliana e via Cerauto.