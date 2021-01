Bonus bebè 2020, domande per i nati nel secondo semestre

Bonus bebè 2020, domande per i nati nel secondo semestre

Entro il 29 gennaio la domanda per i nati tra l’1 ottobre ed il 31 dicembre 2020

MONREALE, 23 gennaio – Con avviso pubblico il Comune di Monreale ricorda i termini di scadenza per la domanda finalizzata all’ottenimento del bonus bebè per i nati tra ottobre e dicembre 2020.

L’istituto, consistente in un bonus regionale pari a mille euro, viene concesso in esecuzione di apposito decreto assessoriale per l’anno 2020.

Nello specifico, i richiedenti entro il 29 gennaio dovranno presentare la relativa domanda per i nati tra tra l’1 ottobre ed il 31 dicembre 2020.

Tra i requisiti indispensabili per la partecipazione al bando ci sono la residenza sul territorio della Regione Siciliana al momento della nascita ed un indicatore ISEE relativo al reddito familiare non superiore a 3.000 euro riferito all’anno 2019.

L’istanza dovrà essere presentata presso gli uffici dell’Area Promozione sociale e territoriale del Comune, siti in via Venero 117.