Monreale, 167 positivi attuali al covid, 315 guariti

Il Comune lavora per organizzare un altro screening

MONREALE, 25 gennaio – Sono 167 i positivi attuali al Covid 19 del territorio di Monreale. Lo rende no il sindaco, Alberto Arcidiacono. Un numero sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi. Sono invece 315 guariti.

Il comune, frattanto, lavora per organizzare qualche altro appuntamento di screening sempre in modalità drive-in, così come quelli effettuati nei giorni sorsi. L’ultimo dei quali destinato alla popolazione scolastica, che – fortunatamente – non ha riscontrato alcun caso di positività. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.