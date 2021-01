Lavoratori forestali senza stipendio da ottobre, arriva un’importante schiarita

La Regione sta emettendo i mandati di pagamento

MONREALE, 26 gennaio – Arrivano rassicurazioni per i lavoratori forestali che dal mese di ottobre scorso non percepiscono la paga. Lo rende noto il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, dopo i contatti avuti in mattina a con l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla.

A sollecitare l’intervento del primo cittadino erano stati i rappresentanti sindacali dei lavoratori forestali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL. “Ho avuto rassicurazioni – fa sapere Arcidiacono – che a breve a seguito dell’approvazione dell’esercizio provvisorio della Regione gli uffici stanno già procedendo ai pagamenti dei lavoratori forestali che finalmente potranno ricevere le loro spettanze. Un doveroso ringraziamento – aggiunge – al segretario Tonino Russo che con grande sensibilità ha sollecitato e collaborato affinchè ogni interlocuzione diventasse proficua”.

“Il Governo Musumeci – aggiunge l'assessore Scilla – persiste nell'impegno per la definizione di una riforma che possa consentire la giusta valorizzazione dell'intero comparto nell'interesse della Sicilia. Monitoreremo il susseguirsi degli eventi, affinché in futuro siano evitati ulteriori disagi”.