Monreale, si è spenta Carolina Lucchese, ''anima'' dello storico panificio

Aveva 86 anni. Una vita dedicata al lavoro

MONREALE, 26 gennaio – Aveva sempre un sorriso ed una parola gentile per tutti: familiari, collaboratori o clienti che fossero. Sarà ricordata anche per questo la signora Carolina Lucchese, che si è spenta domenica mattina all’età di 86 anni, compiuti proprio una settimana fa.

Conosciuta e stimata da tutti, Carolina Lucchese la si trovava sempre al panificio omonimo di via Venero, locale storico di Monreale, nel quale ha prestato per tantissimi lunghi anni la sua opera. Chi l’ha conosciuta la descrive come una persona estremamente attaccata alla sua famiglia ed al suo lavoro. Non era infrequente, infatti, trovarla al bancone a tutte le ore del giorno, anche di domenica o in altre giornate festive. Impegno e dedizione che metteva anche per la cucina, altra sua grande passione. I suoi congiunti la descrivono come donna di grande carisma, perno della sua famiglia.

