Ritiro dei rifiuti ingombranti, da lunedì riparte il servizio

La ditta Ecolandia istituisce un nuovo numero di telefono. Sarà necessario essere in regola con i pagamenti della Tari

MONREALE, 29 gennaio – Prenderà il via lunedì mattina il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti organizzato dalla Ecolandia di Catania, la ditta che cura il servizio di smaltimento per conto del Comune di Monreale.

Proprio a questo scopo l’azienda mette a disposizione un numero di telefono che sarà possibile contattare per concordare con gli addetti data ed orario di ritiro. Il numero è il +393938935264. Grazie a questa nuova importante iniziativa sia il Comune che la Ecolandia contano di invertire la brutta tendenza, ormai consolidata, che è quella di abbandonare mobili dismessi, materassi, elettrodomestici non più funzionanti e quant’altro per strada.

Il servizio però prevede una importante novità: per usufruire di questa importante opportunità sarà necessario essere in regola con i pagamenti della Tari. Un po’ come avviene anche in altri comuni, tra cui Piana degli Albanesi, dove per ottenere la visita degli operatori presso la propria abitazione per portare via gli ingombranti è necessario esibire la ricevuta di avvenuto pagamento della Tari. “Questo perché – spiega Fabio Adimino, responsabile del servizio (nella foto) – il ritiro dell’utenza che non paga toglierebbe spazio a chi invece è in regola. Senza contare che i costi di smaltimento graverebbero tutti sulle spalle del Comune. Per questo motivo l’essere a posto con i pagamenti sarà necessario per il conferimento all’isola ecologica di via Ponte Parco ad Aquino".

Parallelamente, però, gli addetti al servizio, in via temporanea, per tre giorni alla settimana si dedicheranno al ritiro del cosiddetto “abbandono”, un fenomeno, purtroppo, duro a morire.