Giunta, ok all’Incremento dell’orario di lavoro per personale a tempo indeterminato e lavoratori ASU

L’incremento salariale riguarda tutte le 118 unità a tempo indeterminato impegnate a tempo parziale

MONREALE, 29 gennaio – Dal primo febbraio sarà esteso l’orario di lavoro per il personale a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale in forza al Comune di Monreale e dei lavoratori ASU.

Con una votazione unanime, nella seduta di questa mattina la giunta comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha detto sì all’atto che amplia l’orario di lavoro, portandolo dalle attuali 24 ore settimanali a 30. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio. L’obiettivo dell’amministrazione Arcidiacono, afferma il Comune, è il “miglioramento della funzionalità degli uffici comunali e dei servizi da rendere all’utenza”.

L’incremento salariale riguarda tutte le 118 unità a tempo indeterminato impegnate a tempo parziale, e le otto unità di personale ASU, avviato in attività socialmente utili incrementando le prestazioni lavorative. Questa specifica misura di politica occupazionale verrà avviata per un periodo sperimentale di quattro mesi.

L’apporto di queste unità, stabilizzate nel 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (24 ore), afferma ancora l’amministrazione comunale, si è rivelato ormai indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni all’interno della macchina amministrativa.