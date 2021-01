Coronavirus, 846 nuovi casi in Sicilia. Più di 150 mila i vaccinati

Prosegue la campagna vaccinale nella nostra Isola

PALERMO, 30 gennaio – In Sicilia sono 846 i casi di Covid-19 accentrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 9.080 tamponi molecolari e 16.171 test rapidi effettuati. Delle 42.868 persone attualmente positive, 1.553 sono ricoverate in degenza ordinaria (-31) e 208 si trovano in terapia intensiva (-3). Il numero delle vittime rimane alto (+35 rispetto alla giornata precedente).

Il numero delle persone vaccinate contro il coronavirus si attesta a 159.707 unità, mentre i negativizzati sono stati 2.210. In tutta Italia sono stati registrati 12.715 nuovi casi di positività al virus da SARS-CoV-2 e 421 decessi.