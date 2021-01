Coronavirus, 746 nuovi casi in Sicilia. Più di 30 mila i tamponi effettuati

La nostra regione presenta oggi il tasso di positività più basso di tutta Italia

PALERMO, 31 gennaio – Con 746 nuovi casi di Covid-19 e 32.850 analisi effettuate, il tasso di positività nell’Isola è sceso al 2% circa e risulta il più basso di tutta la nazione. La curva epidemiologica risulta quindi in calo: pervengono dunque dati confortanti all’alba del ritorno alla zona arancione, un allentamento delle restrizioni che sarà in vigore fino al 15 febbraio.

La nostra regione conta oggi 35 vittime e 1.260 dimessi guariti (il numero complessivo sale rispettivamente a 3.478 e 90.336 unità). Delle 42.289 persone attualmente positive al Covid, 1.325 sono ricoverate in degenza ordinaria (-20) mentre 204 si trovano nei reparti di terapia intensiva (4 in meno rispetto alla giornata precedente).

È Palermo la provincia in cui sono stati riscontrati più casi di coronavirus nelle ultime ventiquattro ore (+260), seguita da Messina, con 142 casi in più, e Catania (+109). In tutta Italia sono stati registrati 11.252 casi e 237 vittime.