Covid, 19 contagi in più: i positivi a Monreale oggi sono 179

Stabile il numero dei guariti: sono ancora 325

MONREALE, 1 febbraio – Un’impennata a sorpresa circa il numero degli attuali positivi al Covid a Monreale, che oggi – come fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono, si attesta sulle 179 unità. Ben 19 positivi in più, quindi, rispetto ai 160 dell’ultima comunicazione ufficiale.

Stabile, parallelamente, il numero dei guariti nella cittadina normanna, che è giunto a quota 325. Da parte delle istituzioni, frattanto, arriva ancora un a volta il monito ad osservare le regole, alla luce – soprattutto – della diversa colorazione della nostra regione, che da oggi – come è noto – è tornata arancione. Sarà bene non abbassare la guardia e non abbandonarsi a comportamenti irresponsabili che potrebbero portare ad una nuova impennata dei contagi, qualora si verificassero assembramenti di un certo rilievo.