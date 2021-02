Manutenzione stradale, diverse le strade già scarificate

Si proseguirà anche con i tratti più periferici

MONREALE, 2 febbraio – Sono cominciati ieri i lavori di manutenzione del manto stradale di alcune vie cittadine, con l'opera già effettuata di preventiva scarificazione.

A godere presto di un rinnovato assetto saranno la via Siracura e la successiva via Caltanissetta, tratto notoriamente molto frequentato da un numero elevato di vetture che dalla via Biagio Giordano salgono verso il centro abitato e che - come avevamo evidenziato qualche tempo fa - mostrava una condizione di pericolosità non indifferente dettata da buche e staffe.

Si lavora anche in via Mirabile, salita Valenza e salita Gravina. Frattanto lo stesso primo cittadino, Alberto Arcidiacono, mediante una nota sul proprio profilo facebook, afferma: "A breve si interverrà anche a Strazzasiti, Linea Ferrata, via Tobagi etc. C'è tanto da fare!"