Monreale, proroga smart working per l’area gestione risorse del Comune

Con provvedimento dirigenziale è stato autorizzato fino al 30 aprile l’espletamento del servizio in smart working

MONREALE, 3 febbraio – A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid-19, il Comune di Monreale ha determinato di ricorrere alla proroga delle modalità di lavoro in modalità smart working per gli uffici finanziari.

In particolare, lo scorso 1 febbraio, il dirigente dell’Area gestione risorse, Ignazio Tabone, ha autorizzato l’espletamento del servizio in smart working fino al prossimo 30 aprile per i lavoratori della propria area interessati dalla misura lavorativa in questione.

Quest’ultima era già stata utilizzata nei periodi precedenti e, a tal proposito, giova ricordare che già dal 2019 il Comune di Monreale si è dotato di un apposito regolamento per il telelavoro. La misura adottata - come si legge nel provvedimento dirigenziale - potrà essere ulteriormente prorogata.

Dal punto di vista organizzativo, il personale autorizzato allo smart working dovrà assicurare almeno una presenza settimanale nel luogo di lavoro secondo un calendario che sarà concordato con il dirigente e comunicato preventivamente all’ufficio personale del Comune.