Coronavirus, 886 casi di oggi in Sicilia. Sempre Palermo la provincia più colpita

In Italia 13.189 nuovi casi e 477 morti. A Monreale sono 178 i positivi, 326 i guariti

PALERMO, 3 febbraio – Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani, come afferma la Regione, rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 19 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 193 persone (nove in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1317 persone. 34 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 886. I tamponi molecolari processati sono stati 10458. I tamponi rapidi sono stati 13672. A Monreale la situazione è stabile: 178 gli attuali positivi, 326 il numero dei guariti.

Questo il report dei contagi nelle province: 40 Agrigento, 63 Caltanissetta, 186 Catania, 13 Enna, 123 Messina, 345 Palermo, 13 Ragusa, 33 Siracusa, 70 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 182.292. Su scala nazionale, infine, il bollettino di oggi parla di 13.189 nuovi casi e 477 morti.