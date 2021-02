Coronavirus, 789 nuovi casi in Sicilia. Continua l’approvvigionamento dei vaccini

Più di 40 mila le dosi pervenute nel territorio siciliano

PALERMO, 4 febbraio - La Sicilia ha ricevuto, negli ultimi due giorni, più di 40 mila dosi di vaccino, sia di Pfizer che di Moderna: oltre 35 mila di questi sono i farmaci consegnati da Pfizer. Riprenderanno quindi al più presto le somministrazioni alle fasce prioritarie della popolazione (anziani e personale sanitario).

Intanto sono 789 i casi di Covid-19 riscontrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 12.484 test rapidi e 9.893 tamponi molecolari. Scende il numero delle vittime (+24), 1.233 sono invece i dimessi guariti. Delle 40.654 persone attualmente positive al coronavirus, 1.473 sono ricoverate con sintomi (-37) e 187 in terapia intensiva (-6).

Il numero dei siciliani vaccinati contro il Covid si attesta a 188.546 unità. Palermo e Catania risultano le province più colpite in data odierna, con un incremento rispettivo di 315 e 211 casi di positività. In tutta Italia sono stati accertati 13.659 nuovi casi di coronavirus e 422 vittime.