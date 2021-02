Coronavirus, 836 nuovi casi in Sicilia. Da lunedì in partenza le prenotazioni per il vaccino

Dall’8 febbraio gli over 80 potranno prenotarsi per ricevere le vaccinazioni

PALERMO, 6 febbraio – Il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it verrà avviato da lunedì e consentirà a tutte le persone di età da 80 anni in su di prenotarsi per ricevere il vaccino anti Covid. Le somministrazioni dovrebbero partire tra il 19 e il 20 febbraio: questo è quanto dichiarato dal dirigente dell’Asp di Palermo, Francesco Cascio, ai microfoni del Giornale di Sicilia.

Gli aventi diritto potranno ricevere il farmaco a domicilio o nella più vicina delle strutture sanitarie adibite allo scopo. “Con la vaccinazione dei siciliani fino alla classe 1941 inizia una nuova fase della stagione di contrasto al coronavirus. Assieme ad altre Regioni abbiamo scelto di aderire al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l'emergenza e siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi in Italia in questo servizio” ha detto il governatore regionale Nello Musumeci.

Intanto sono 836 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 10.593 tamponi molecolari e 15.117 test rapidi processati. Le vittime sono state 23, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.101 unità. Delle 39.266 attualmente positive, 1.405 sono ricoverate in degenza ordinaria (-21) e 177 in terapia intensiva (-5); è salito a 200.247 unità il numero delle persone vaccinate. In tutta Italia sono stati riscontrati 13.442 nuovi casi di coronavirus e 385 decessi.