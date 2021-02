Coronavirus, 574 nuovi casi in Sicilia. In discesa il tasso di positività

Il dato sui nuovi casi di contagio è il più basso dall’inizio di quest’anno

PALERMO, 7 febbraio – Con i 574 casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, la situazione epidemiologica nella nostra Isola si conferma positivamente stabile. Secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute, le analisi effettuate sono state ben 24.633.

Il tasso di positività rimane dunque molto basso (si attesta infatti al 2,3% circa) così come il numero giornaliero delle vittime (+25, 3.682 in totale). I dimessi guariti in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 98.863 (+806).

Delle 39.009 persone attualmente positive al Covid-19, 1.198 sono ricoverate in degenza ordinaria (-30) e 178 in terapia intensiva (+1). In tutta Italia sono stati accertati 11.641 nuovi casi di contagio e 270 vittime.