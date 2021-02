Coronavirus, 491 nuovi casi in Sicilia. Da lunedì la regione tornerà gialla

L’Isola di nuovo verso un allentamento delle restrizioni

PALERMO, 12 febbraio – Da lunedì la zona gialla tornerà in vigore nella nostra regione. Questo comporterà un allentamento delle restrizioni: in particolare, bar e ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 18 e ci si potrà spostare all’interno della regione. Il coprifuoco dalle 22 alle 5 e l’impossibilità di uscire dall’Isola (se non per comprovate esigenze) rimarranno però vigenti.

Intanto sono 491 i casi di Covid-19 riscontrati in Sicilia, a fronte di 9.482 tamponi molecolari e 13.609 test rapidi effettuati. Diminuisce il numero delle vittime (+21) mentre le persone negativizzate sono 1.818. Dei 35.307 positivi alla malattia, 1.224 sono ricoverati con sintomi (-12) e 169 si trovano in terapia intensiva (+4). In tutta Italia accertati 13.908 nuovi casi di coronavirus e 316 decessi.