Via Baronio Manfredi, una Madonnina dove prima c’erano i rifiuti

La speranza è che prevalga il rispetto per l’immagine sacra e distolga gli incivili

MONREALE, 16 febbraio – La speranza, anche stavolta, è che prevalga il rispetto di un’immagine sacra, piuttosto che l’inciviltà che fa sporcare molto spesso, purtroppo, le nostre strade. Con quest’auspicio stamattina è stata eretta una statuetta della Madonna.

Il luogo è via Baronio Manfredi, quartiere Bavera, parte alta del centro abitato monrealese, dove, da tempo, ormai, prevaleva l’inciviltà che faceva conferire i rifiuti in maniera selvaggia. Adesso, grazie ad un impegno di più soggetti, si è provveduto a piazzare un’immagine sacra, nella speranza, come detto in precedenza, che il rispetto di questa distolga gli incivili dal gettare lì la spazzatura. Anche in altri luoghi l’idea ha funzionato e dove prima la spazzatura si accatastava, adesso la presenza di un’immagine sacra sembra aver fatto il "miracolo".

L'iniziativa è stata finanziata dal fabbro Tonino Tamburello, la collocazione della statuetta, invece, è stata opera di Piero Faraci, del gruppo di Basta Crederci di concerto con le assessore Paola Naimi e Rosanna Giannetto.

Adesso il resto dovranno mettercelo il rispetto dei cittadini, cui toccherà mantenere il decoro che l’azione di oggi ha voluto ripristinare.