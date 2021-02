Sicurezza stradale: Circonvallazione, nuova segnaletica all’altezza della chiesa di Santa Teresa

Il tratto è particolarmente pericoloso, teatro di numerosi incidenti stradali. LE FOTO

MONREALE, 16 febbraio – Ripristinata la segnaletica lungo la circonvallazione di Monreale, all’altezza dell’incrocio di Santa Teresa, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche gravi.

Il posto, come molti sanno è particolarmente pericoloso, in quanto vi insiste una stradina, la via Prestituccio, ormai altamente trafficata. Necessario, quindi, far prestare attenzione agli automobilisti, soprattutto a coloro che si immettono sulla circonvallazione in un punto in cui le vetture sfrecciano a grande velocità.

A piazzare la necessaria segnaletica, comprensiva di uno specchio parabolico, Danilo Violante, responsabile della segnaletica per il comune di Monreale, che ha agito su input del Comando di Polizia Municipale.