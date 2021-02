Monumento di via La Torre imbrattato, la condanna dell’amministrazione

Non ci sarà mai spazio per giustificare coloro che mostrano poco senso civico

MONREALE, 17 febbraio – Tre giorni fa era stato deturpato il monumento dedicato al partigiano monrealese Biagio Giordano da qualcuno che aveva provveduto ad imbrattare. Adesso arriva la dura condanna dell’amministrazione comunale per un gesto che certamente mortifica tutta la comunità monrealese.

“Sono atti da stigmatizzare – affermano in un nota il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Polizia Municipale, Paola Naimi -che non rappresentano i sentimenti della città legata alla propria storia ed agli eroi che hanno pagato con la vita per la nostra libertà. L'amministrazione condanna l'atto vandalico che 2 giorni fa ha visto imbrattato il monumento di via Pio La Torre, dedicato al monrealese Biagio Giordano. Chiunque abbia compiuto un gesto così vile ha mostrato poco rispetto nei confronti della storia ed ha offeso la memoria di chi ha perso la vita per mantenere degli ideali. È davvero spiacevole ed offensivo assistere al deturpamento e all'imbrattamento di un monumento che rappresenta un simbolo per la nostra città in ricordo di un nostro concittadino.

