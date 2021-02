Aquino, oggi un sopralluogo dell’amministrazione: bonifica, illuminazione, pavimentazione stradale e ipotesi telecamere

Se ne è discusso questa mattina durante un confronto nei pressi della frazione. Il presidente Annaloro: “ Incontro costruttivo. Individuate le zone critiche e i rispettivi interventi da sottoporre ”

MONREALE, 18 febbraio – “Abbiamo avuto modo, questa mattina, insieme all’amministrazione comunale, di affrontare delle tematiche importanti che riguardano la frazione di Aquino, individuando le zone critiche del territorio e i rispettivi interventi da effettuare, in ottemperanza all’articolata programmazione di lavori previsti nel comune monrealese che andrà a stabilire le tempistiche degli interventi concernenti la nostra circoscrizione”.

Questo è quanto dichiarato dal presidente della Consulta di Aquino, Benedetto Annaloro, a seguito dell’incontro avvenuto oggi, intorno alle ore 9, nei pressi della piazza di Aquino, in occasione di un sopralluogo dell’amministrazione comunale, richiesto recentemente dalla medesima Consulta. Il confronto ha visto la partecipazione dell’assessore Totò Grippi, la cui sua delega ai Rifiuti ha permesso di stabilire la rimozione degli ingombranti insistenti all’interno dell’anfiteatro, segnalati recentemente attraverso un organo di stampa dal referente civico della Salute Valentina Alotta, presente quest’oggi assieme al Consigliere comunale Santina Alduina e ai due tecnici della sezione operativa Acquedotto di Monreale, Benedetto Sciortino e Vincenzo Granà.

“Tra i temi dibattuti – sostiene il presidente – quello della mancata illuminazione all’interno della villetta che contribuisce, insieme alle pareti perimetrali che ne ostacolano la trasparenza visiva, il cronico bilancio negativo del degrado, opera di atteggiamenti vandalici e incivili favoriti dall’assenza di opportuni controlli. Per questo, non è da escludere l’ipotesi di un circuito di videosorveglianza da installare all’interno una volta ripristinato il rispettivo impianto elettrico che, come rassicurato dall’assessore Grippi, dovrebbe avvenire in seguito agli analoghi interventi previsti lungo la Circonvallazione e la via Ponte Parco”.

Secondo quanto affermato dallo stesso Annaloro, le opere di bonifica e di decespugliamento avviate presso la villa lo scorso mese dagli operatori della Ecolandia Srl ed interrotte per ragioni interne alla ditta, presumibilmente legate alla carenza del personale, dovrebbero riprendere già da lunedì e proseguiranno lungo fondo Pasqualino successivamente ai lavori previsti in zona cimitero, come da programma.

“Particolare attenzione – continua Annaloro – è stata posta alla critica via Cavallacci, arteria che presenta notevoli problematiche relative alla pavimentazione stradale e geograficamente compresa tra il comune di Monreale e la città metropolitana di Palermo. Per tali motivi, nella giornata di lunedì 15, il sindaco Arcidiacono ha inviato una mail autorità competenti di Palermo nell’intento di creare un tavolo di discussione ‘in merito – si legge – alla eventuale programmazione di un intervento di ripristino del manto stradale’, al fine di consentire una sicura transitabilità ai residenti” conclude.