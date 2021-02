Via Pio La Torre, domani via ai lavori per la realizzazione di un’area parcheggio

Oggi è stata apposta la necessaria segnaletica. Una trentina i posti auto ricavabili

MONREALE, 18 febbraio – Prenderanno il via domani i lavori di sistemazione dell’area di via Pio La Torre, quartiere “Case Popolari”, che sarà adibita a parcheggio. L’iniziativa costituisce la prima azione concreta della nuova politica dei parcheggi voluta dall’amministrazione comunale.

L’area, in stato di abbandono ormai da diverso tempo, per la sua ubicazione potrebbe garantire uno sfogo all’utenza che gravita in quella zona, costituita sostanzialmente da chi vi si reca per raggiungere la scuola “Morvillo” e la scuola “D’Aleo”, o da quella che intende raggiungere gli insediamenti commerciali che sorgono nei pressi. Ovviamente potrà essere utilizzata anche dai residenti della zona, come è noto, densamente popolata.

Il Comune conta di realizzarvi una trentina di posti auto. Stamattina, su input dell’assessore alla Viabilità Paola Naimi e Comando di Polizia Municipale guidato dal comandante Luigi Marulli e del commissario Antonino Grippi, il responsabile comunale della viabilità Danilo Violante ha piazzato i necessari cartelli di divieto di sosta necessari per dare avvio ai lavori.