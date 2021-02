Monreale inserita tra le città che ospiteranno le centraline per le ricariche di autoveicoli elettrici

Monreale inserita tra le città che ospiteranno le centraline per le ricariche di autoveicoli elettrici

Caputo: “Ringrazio Marco Falcone per avere condiviso la mia richiesta”

PALERMO, 19 febbraio – Nell’aggiornamento del piano per la previsione della dislocazione delle centraline di ricarica per veicoli elettrici sul territorio regionale (progetto Sicilia Smart Charging) e’ stata inserita anche la città di Monreale.

Adesso si attende l’ulteriore schema aggiornato che prevede 320 centraline ed individua le aree e i centri siciliani ove posizionare le centraline distinte per tipologia di potenza (80 High Power e 240 del tipo Normal Power). Tale nuovo schema si rende necessario perche’ classifica la distribuzione dei punti di ricarica in funzione della ubicazione delle centraline elettriche Enel, gia’ presenti nel territorio siciliano cosi’ come concordato a seguito delle numerose riunioni operative tra gli uffici regionali e i referenti di Enel – Exm”.

A renderlo noto e’ il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, al termine dell’incontro con l’assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Falcone , nel corso del quale e’ stato deciso di prevedere Monreale tra le aree geografiche che ospiteranno le centraline di ricarica per auto a trazione elettrica. “Sono grato a Marco Falcone – ha precisato Mario Caputo – per la continua attenzione che riserva alla Citta’ di Monreale. Un territorio a forte valenza turistica e culturale – ha sottolineato Mario Caputo – non poteva restare escluso dalla previsione di questi impianti che certamente serviranno a stimolare l’acquisto di vetture ad energia elettrica.

Si tratta di una piccola conquista sul piano della modernizzazione del territorio monrealese e un riconoscimento per la valenza del suo territorio nel contesto siciliano. Questi impianti di norma vengono previsti nelle citta’ metropolitane; prevedere tra queste Monreale e’ un segnale di grande attenzione politica e territoriale. Ho avuto assicurazioni ga parte degli uffici dell’Assessorato – ha precisato il deputato di Forza Italia – che a breve la citta’ di Monreale verra’ inserita in altri progetti infrastrutturali e tecnologici predisposti dallo staff dell’Assessore Falcone” .