Agguato in Congo all’ambasciatore, bandiere a mezz’asta anche a Monreale

Segno di lutto a Palazzo di Città per ricordare la memoria dei due connazionali uccisi

MONREALE, 23 febbraio – Bandiere a mezz’asta al Palazzo di Città di Monreale per esprimere cordoglio per la morte dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato.

A comunicarlo è il sindaco Alberto Arcidiacono che a nome dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza monrealese ha voluto ricordare in segno di cordoglio le due vittime, per onorare la loro memoria e inviare un messaggio alle loro famiglie colpite da questo grande dolore. “Oggi è una giornata particolarmente triste per l’Italia – dichiara Arcidiacono - ancora una volta due uomini rappresentanti delle istituzioni hanno perso la vita mentre stavano svolgendo il loro lavoro, ancora sangue nelle memorie di tutti noi”.

Il sindaco Arcidiacono ha voluto accogliere l’invito del Presidente dell’Anci Decaro, che ha invitato tutti i sindaci italiani ad esporre le bandiera a mezz’asta, così come deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era nato, e nello stesso tempo si é voluto associare all’intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali.