Coronavirus, 452 nuovi casi in Sicilia. Pronto l’hub vaccinale del capoluogo

Il centro di somministrazione dei vaccini sarà attivo da domani

PALERMO, 23 febbraio – Tutto pronto per l’hub palermitano dedicato interamente alla somministrazione dei sieri anti Covid: da domani alle ore 8, presso la Fiera del Mediterraneo, gli over 80 potranno ricevere le dosi di farmaco contro il coronavirus. Le postazioni modulari attive saranno 60 e impiegheranno 100 operatori sanitari: è quanto emerge da una nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nella medesima comunicazione si legge che gli spazi della Fiera del Mediterraneo saranno disponibili anche per le vaccinazioni destinate alle forze dell’ordine e ai professionisti della sanità. Secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Renato Costa, potranno essere effettuate fino a 10 mila somministrazioni al giorno.

I casi di positività al Covid-19 registrati oggi nella nostra regione sono 452, a fronte di 8.334 tamponi molecolari e 16.845 test rapidi processati. Le vittime sono state 21, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.141 unità. Le persone ricoverate sono rispettivamente 953 in degenza ordinaria (-32) e 135 in terapia intensiva (-7). In tutta Italia sono emersi 13.314 nuovi casi di coronavirus e 356 decessi.