Città Metropolitana, 500 mila euro per rifare la Sp 20 e la Sp 131

Il progetto è stato inserito nella programmazione quinquennale

MONREALE, 24 febbraio – L’Ufficio progettazione della Città Metropolitana di Palermo rende noto di aver redatto ed inserito nella programmazione quinquennale 2019/2023 della Città Metropolita di Palermo, il progetto denominato S.P. n. 20 “Di San Giuseppe e Camporeale”.

Lo stesso prevede interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana. Il costo dei lavori programmati è di 500.000 euro. “Una giornata importante per Monreale per il territorio e per i comuni confinanti – commenta il sindaco Alberto Arcidiacono – e ringrazio per la solerzia l’Ufficio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche della Città Metropolitana. Questi interventi oltre a mettere in sicurezza molte strade del nostro Comune, avranno anche un risvolto positivo dal punto di vista economico, in quanto proprio in quelle zone ricadono numerose aziende agricole che finalmente potranno avere il giusto rilancio”.

Sia la strada provinciale 20 che la SP 131 sono gravemente dissestate da tantissimi anni. “Come – ho già detto nel corso di incontri e sopraluoghi con i tecnici della Citta Metropolitana- ha concluso il primo cittadino – Monreale sarà pronta affinché tali interventi possano essere effettuati con tempistiche brevi a sicurezza dell’incolumità pubblica. I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi esigenza”.