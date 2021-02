Anche Monreale aderisce alla proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista

Possibile recarsi in Comune per firmare l’iniziativa legislativa

MONREALE, 25 febbraio – Anche Monreale aderisce all’iniziativa di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, grazie all’impegno dei consiglieri Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri, componenti del direttivo Anci Giovani e della quarta commissione consiliare.

“Il progetto– dichiarano i consiglieri – servirà a contrastare una possibile recrudescenza di odio e di razzismo”. La legge statuisce: “Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”

“Occorre mantenere viva la memoria e la coscienza storica, per evitare che i drammi del passato possano tornare” afferma il sindaco Alberto Arcidiacono che ha accolto con entusiasmo la proposta”. Per firmare i cittadini potranno recarsi da domani venerdì 26 febbraio all’ufficio anagrafe In piazza Inghilleri e rivolgersi alla dipendente comunale Cristina Russo o direttamente al Palazzo di Città dive potranno rivolgersi al dipendente comunale Mimmo Russo.