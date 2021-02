Scorte alimentari e detersivi, un aiuto per le famiglie in difficoltà

Scorte alimentari e detersivi, un aiuto per le famiglie in difficoltà

L’appello della protezione civile Evergreen a sostegno dei nuclei indigenti

MONREALE, 27 febbraio - “Abbiamo bisogno di generi alimentari e detersivi per dare una mano a chi in questo momento è in difficoltà. Invitiamo supermercati, generi alimentari e negozi di detersivi nel territorio di Monreale ad aiutare loro attraverso delle donazioni”.

È quanto si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook della protezione civile Evergreen, associazione da tempo impegnata nel sociale e che da mesi, in sinergia con la squadra palermitana Triscele, ristora i senzatetto del capoluogo durante il fine settimana, garantendogli pasti caldi e coperte. Tante le donazioni dei commercianti monrealesi, registrate in occasione di questa lodevole iniziativa. Stavolta, peró, un ulteriore sforzo è stato chiesto dal presidente Emanuela Terzo in sussidio alle famiglie indigenti del nostro territorio, rivolto appunto alla medesima categoria che ha risposto, precedentemente, con estrema benevolenza: “Non l’avremmo mai fatto questo appello - si legge sulla nota - ma le famiglie in difficoltà ci chiedono aiuto”.