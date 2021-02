Si è spento Raffaele Madonia, una vita tra la pretura e la musica

Lavorò pure al fianco di Paolo Borsellino. Indimenticabili le sue serate da intrattenitore

MONREALE, 28 febbraio – Si è spento serenamente ieri, all’età di 87 anni, Raffaele Madonia, per più di 30 anni dipendente di quella che era una volta la Pretura di Monreale, ruolo che ricoprì fino al 1998, dividendo il suo impegno tra la voro e famiglia.

Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, sa che stiamo parlando di un piccolo grande monrealese che lavorato al fianco di giudici come Paolo Borsellino, Claudio Dall’Acqua, Matteo Frasca. Era amico di un’intera generazione di avvocati ed impiegati comunali monrealesi, che frequentavano giornalmente gli uffici della Pretura. Disponibile e cordiale con chiunque, Raffaele Madonia era anche conosciuto per la sua più grande passione: la musica. Abilissimo suonatore di fisarmonica, nonché polistrumentista autodidatta, insieme ad i suoi amici di sempre Nino e Serafino Terzo, Enzo Bruno, Giovanni Giordano, Ciccio Caruso e tanti altri, ha fatto ballare, cantare, innamorare e divertire intere generazioni di monrealesi in serenate, festival, serate e ricevimenti che si organizzavano tanti anni fa.

Il suo ricordo da professionista e la sua musica rimarranno sempre impresse nella memoria di chi lo ha conosciuto, poiché Raffaele anzi come lo chiamava Paolo Borsellino “Don Raffaè” era davvero una gran bella persona così come un papà attento e premuroso.

Ai familiari di Raffaele Madonia le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.