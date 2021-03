Covid, al via la campagna di vaccinazione per la scuola: già prima immunizzazione per due dirigenti scolastiche monrealesi

Patrizia Roccamatisi e Francesca Giammona si sono sottoposte alla prima dose alla Fiera del Mediterraneo

MONREALE,1 marzo – Ha preso il via anche a Monreale la campagna di vaccinazione anti covid del mondo scolastico, dopo che questo è stato inserito tra le categorie che possono beneficiare della priorità cronologica. Diversi gli insegnanti che hanno già effettuato la prenotazione.

Oggi, tra l’altro, hanno inaugurato la settimana delle vaccinazioni due dirigenti scolastiche di istituti monrealesi: Patrizia Roccamatisi della “Margherita di Navarra” e Francesca Giammona della “Morvillo”. Entrambe si sono recate presso la Fiera del Mediterraneo, hub individuato per la campagna vaccinale dei dirigenti scolastici (e di molte altre categorie), dove, dopo lunga attesa, hanno avuto somministrato il vaccino Astrazeneca, quello assegnato alla categoria del mondo scolastico.

“Siamo davvero contente di esserci sottoposte fin da subito a questa importantissima campagna – hanno affermato entrambe – convinte di come questo passo sia un dovere etico e sociale, utile a non esporre a rischio la nostra salute, quella dei nostri congiunti e soprattutto quella di chi, per ragioni di lavoro, vive a stretto contatto con noi. Ci auguriamo che l’adesione sia massiccia da parte di tutto il mondo della scuola perché il vaccino ad oggi risulta essere il modo più efficace per vincere il virus”.