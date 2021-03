Riqualificazione anfiteatro di Aquino, consegnato il progetto all’amministrazione comunale

Oggi incontro tra Arcidiacono, l’ingegnere Agrusa e il deputato Mario Caputo. “Offerto un progetto importante per Monreale, ringrazio il sindaco per l’interesse mostrato”

MONREALE, 2 marzo - “Una iniziativa rilevante che abbraccia non solo la frazione di Aquino, bensì una intera comunità, ovvero quella monrealese. Grazie all’egregio lavoro svolto dall’ingegnere Annalisa Agrusa e del suo collaboratore, l’architetto Giovanni Ignoffo, è stato possibile offrire all’amministrazione comunale un progetto innovativo circa la riqualificazione della piazza di Aquino, volto a restituire alla periferia una alternativa ad uno spazio, oggi teatro di incuria”.

È quello che ha dichiarato il deputato regionale di Forza Italia, il monrealese Mario Caputo, a seguito dell’incontro avvenuto questa mattina, presso il palazzo di città. L’importanza del progetto, ha destato l’attenzione del sindaco Arcidiacono il quale ha espresso notevole entusiasmo in merito all’offerta progettuale: “L’onorevole Caputo ha sin da subito manifestato il desiderio di intervenire su questo luogo. Conosco benissimo l’ingegnere Agrusa e ho apprezzato il suo elaborato. Questa - continua il primo cittadino - è la dimostrazione che quando più parti politiche guardano lo stesso orizzonte, il risultato non puó che essere quello di raggiungere traguardi importanti. Cercheremo di arrivare quanto prima ad una sorta di finanziamento, sarebbe da incoscienti rifiutare un progetto simile”.

L’elaborato, secondo quanto apprezzato dal progetto e dall’animazione del rendering proiettata in sala Rossa, prevede l’abbattimento delle pareti perimetrali, garantendo piena trasparenza sul sito, la cui pavimentazione - un alternarsi di trachite e ciottolato con del marmo inquadrante le aree verdi - si estenderebbe fino al marciapiedi opposto, invadendo così la sede stradale e permettendo comunque il transito carrabile. La piazza, nella parte meridionale, ospiterà un ritmo di panchine alternate con degli specchi d’acqua e conserverà la tribuna nella zona opposta per consentire lo svolgimento di manifestazioni di carattere religioso, teatrale, musicale e artistico in generale, includendo alle spalle degli spazi per lo svolgimento di attività ludico-sportive, come un playground per la pallacanestro e lo skatepark: “L’intenzione - spiega Agrusa - è quella di abbracciare tutta la comunità monrealese e persino le utenze del vicino capoluogo. Abbiamo pensato ad ogni fascia d’età a seguito di un lungo ed elaborato studio sociale del luogo, che godrà di efficientamento energetico per quanto riguarda l’impianto di illuminazione”.

La cifra per la realizzazione dei lavori, si aggira intorno a 1.168.000 euro. Adesso, il compito della Giunta comunale sarà quello di far proprio il progetto, per trasferirlo agli uffici lá dove verrà trasformato in esecutivo. Il passo successivo, interesserà l’assessorato alle Infrastrutture che recentemente ha approvato un piano di riqualificazione rivolto ai Comuni. Una volta accolto dall’ente, l’ultimo tavolo sarà quello della Giunta regionale e, una volta ritenuto fattibile dagli uffici e conforme alla legge verrà inserito in un piano di finanziamento.

“Dopo avere consegnato il progetto all’Amministrazione comunale, incontrerò nei prossimi giorni lo staff tecnico dell'assessore Falcone per seguire direttamente l’iter amministrativo per il decreto di finanziamento. Si tratta di una opera pubblica importante che riqualificherà l'intera frazione. Tornare nella sala del governo della mia città - conclude Caputo - è sempre emozionante. Oggi però lo è ancora di più. La politica è il mezzo, l’impegno il fine”.