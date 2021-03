Coronavirus, 560 nuovi casi in Sicilia. A Palermo nuove ordinanze per frenare i contagi

Nuove misure restrittive in arrivo per il capoluogo

PALERMO, 4 marzo – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emanato due nuove ordinanze tramite le quali sarà fatto divieto di stazionare in alcune zone della città e che prevedono la chiusura di determinate piazze e vie della stessa. A comunicarlo è una nota del Comune.

In particolare, il divieto di stazionamento sarà in vigore tutti i giorni della settimana dalle ore 11 alle 22 e interesserà interi quartieri della città, come Tribunali-Castellammare e Politeama-Libertà, nonché tutto il litorale (solo il sabato e la domenica, fino al 4 aprile) e le scuole (dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 15).

La totale chiusura di piazze e strade sarà vigente solo il sabato e la domenica, fino al 21 marzo, dalle 16 alle 22 (nel caso di via Spinuzza, Piazza Sant’Anna, Piazza San Domenico) mentre dalle 11 alle 18 non sarà possibile transitare in zone come via Regina Elena e la piazza di Mondello.

Tali provvedimenti volti a evitare assembramenti si concretizzano nella giornata in cui, in Sicilia, si segnalano 560 nuovi casi di contagio da Covid-19, su 7.505 tamponi molecolari e 19.332 test rapidi effettuati. Il numero delle vittime e quello riguardante i dimessi guariti si attestano rispettivamente a 14 e a 1.130 unità. Ottimistica la situazione degli ospedali: i ricoverati sono 794 in degenza ordinaria (-19) e 118 in terapia intensiva (+1). L’Italia conta oggi 22.865 nuovi casi di positività al coronavirus e 339 vittime.