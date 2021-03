Screening per la prevenzione del tumore al colon retto: la farmacia Zuccaro aderisce al programma dell’Asp

Il test è gratuito

PALERMO, 5 marzo – E’ partito il programma pilota 2021 per la prevenzione del tumore dell’intestino colon-retto promossa dall’Asp di Palermo, che interesserà 30 farmacie della provincia di Palermo, diretto a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni.

Il test è gratuito per tutti coloro che sono interessati con accesso spontaneo potranno ritirare la provetta presso la farmacia Zuccaro in via Antonio Veneziano unico punto screening di Monreale, per effettuare il softest.

Per il test gratuito non è necessaria alcuna ricetta o documentazione specifica. Oltre all’accesso spontaneo presso la farmacia Zuccaro si potranno rivolgere tutti coloro che hanno ricevuto, in questi giorni l’invito ad effettuare lo screening da parte dell’Asp .Obiettivo primario è quello di potenziare la prevenzione del tumore del colon retto e migliorare l’accesso al servizio per l’utenza, tramite la rete delle farmacie.