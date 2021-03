Vaccinazioni per monrealesi over 80, possibile effettuarle all’ospedale Ingrassia

Occorre inviare una mail al Comune di Monreale

MONREALE, 6 marzo – Tutte le persone over 80 residenti a Monreale che hanno gia’ effettuato la prenotazione nel sito dell’Asp di Palermo che vorranno effettuare il vaccino anti covid 19 al presidio dell’ospedale Ingrassia, da lunedì mattina potranno inviare la richiesta al Comune di Monreale alla mail ufficiostampa@monreale.gov.it.

Questa procedura è necessaria al fine di consentire al Comune di Monreale di redigere un elenco da inviare all’Asp 6 che dirotterà le richieste degli ultraottantenni al nosocomio di corso Calatafimi. Al comune possono inviare richiesta anche i cittadini che hanno già effettuato la prenotazione e sono in lista di attesa in altri presidi.

L’obiettivo del sindaco Alberto Arcidiacono che ha già concordato questa modalità con i vertici dell’ASP è quello di andare incontro alle esigenze degli over 80, che potranno raggiungere ed accedere al centro vaccinale con più facilità.