Festeggiamenti del SS.Crocifisso: nessuna processione, ma qualche altra iniziativa bolle in pentola

Ieri un incontro fra l’amministrazione comunale e l’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”

MONREALE, 8 marzo – Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo – come tutti facilmente possono immaginare – i monrealesi dovranno dimenticare la processione del 3 maggio del Santissimo Crocifisso. Ancora troppo alta la curva di contagio per poter consentire l’enorme assembramento di fedeli che questa comporta.

Quest’anno, tuttavia, qualche iniziativa, seppur nel rispetto delle disposizioni anti-covid, potrebbe essere realizzata. L’argomento è stato al centro della discussione che è avvenuta ieri in Sala Rossa tra l’amministrazione comunale, per la quale erano presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Luigi D’Eliseo e il consulente Salvo Giangreco e l’associazione culturale “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, rappresentata da Salvatore Modica.

L’associazione, che negli anni scorsi ha curato l’organizzazione di diversi enti folkloristici legati alla festa, ha manifestato la propria disponibilità, malgrado le difficoltà di questo periodo di pandemia, con la consapevolezza di doversi attenere alle disposizioni contenute nei Dpcm che di volta in volta verranno emanati.

Il sindaco, anch’egli, ha manifestato la volontà di realizzare possibili iniziative da portare avanti in sinergia con l'associazione che abbiano soprattutto contenuti religiosi con lo scopo di mantenere viva la tradizione centenaria, pur in questo difficile momento.

Della questione se ne parlerà nel corso di incontri futuri che avverranno a breve e che terranno conto delle nuove disposizioni ministeriali per fronteggiare il Covid.