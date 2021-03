Vaccino anti Covid-19, già somministrato al 32,9 per cento del personale scolastico

Sono già 39.481 le unità di personale scolastico in Sicilia ad aver ricevuto la somministrazione del vaccino

PALERMO, 11 marzo – L’Ufficio Scolastico per la Sicilia ha reso noto sul proprio sito istituzionale il report di avvenuta somministrazione del vaccino anti Covid-19 al personale scolastico alla data del 9 marzo.

Si tratta, stando alla consultazione del sito del Governo Italiano, di ben 39.481 unità di personale scolastico in Sicilia a cui è stato già somministrato il vaccino anti Covid-19, che corrisponde al 9,3% del numero totale di somministrazioni in Italia per la stessa categoria di personale (423.472).

Tale percentuale, sostanzialmente pari a quella del personale scuola in Sicilia rispetto al totale in Italia (9,4%), conferma un andamento delle vaccinazioni nelle scuole siciliane in linea con la media nazionale.

Tenuto conto che il personale attualmente in servizio nelle scuole della Sicilia è pari a circa 120.000 unità, includendo in questo conteggio coloro che hanno una supplenza breve, alla data odierna risulta vaccinato il 32,9% del personale.