Monreale-Pioppo, lungo la SS 186 è pericolo caduta massi: Vittorino scrive al Genio Civile

La nota è stata inviata anche al sindaco Arcidiacono e ne sollecita il tempestivo intervento. Il consigliere: “ Necessario effettuare un sopralluogo. Chiesto all ’ onorevole Caputo di interessarsi a livello regionale ”

MONREALE, 12 marzo – Una condizione critica quella in cui riversa il tratto della SS 186, tra Monreale e la frazione di Pioppo, a causa della caduta di alcuni massi lungo la sede stradale, situazione che potrebbe mettere in pericolo la pubblica incolumità.

A sollecitare il problema, è il consigliere di Forza Italia Mimmo Vittorino che, attraverso una nota inviata al genio Civile di Palermo e al sindaco Arcidiacono, esplicita le proprie perplessità sul potenziale pericolo che comprometterebbe la sicurezza pubblica e la viabilità, dovuto – secondo il forzista – alle condizioni in cui versa il sistema di raccolta delle acque piovane: “Questa situazione – si legge – mette in pericolo l’intera collettività in quanto a causa della mancanza di condizioni di sicurezza si registra il pericolo di caduta massi. Ciò costituisce un pericolo per l’incolumità pubblica con rischio di gravi danni a cose e persone”.

Intanto, lo stesso Vittorino, fa sapere di aver chiesto personalmente al deputato Mario Caputo di affrontare la questione a livello regionale, in attesa delle verifiche da parte dell’organo destinatario: “Chiedo un sopralluogo – prosegue la lettera – evidenziando l’urgenza, al fine di verificare la situazione di pericolo e porre in essere ogni misura idonea e necessaria per l’eliminazione del pericolo e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.