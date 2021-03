Coronavirus, da lunedì la Sicilia torna zona arancione

La Pasqua sarà invece “rossa” per tutte le regioni

PALERMO, 12 marzo – Da lunedì 15 marzo fino al 2 aprile la Sicilia tornerà arancione: è quanto stabilito dall’ultimo Consiglio dei ministri, che prevede l’istituzione di 11 regioni rosse e 8 arancioni. Attualmente solo per la Sardegna non ci sarebbero nuove restrizioni in vista.

Nuove strette che hanno l’obbiettivo di ridurre l’indice Rt, che si attesta a 1,6 e sta mettendo di nuovo in ginocchio i reparti e le terapie intensive degli ospedali di troppe regioni.

La zona arancione torna proprio dopo l’istituzione di ben 5 zone rosse in Sicilia: si tratta dei Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, Montedoro (CL), Portopalo di Capo Passero (SR) e Raffadali (AG). In 24 Comuni, sempre nella nostra Isola, è stata inoltre disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 15 al 20 marzo, dopo l’avvenuto riscontro di 250 casi di contagio ogni 100 mila abitanti.

Per Pasqua il Governo ha in programma un piano generalizzato per tutta la nazione: nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa, con spostamenti consentiti solo all’interno delle regioni (se non per comprovate esigenze lavorative e/o di salute).