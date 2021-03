Sicilia in “zona arancione” da lunedì, nessuna variazione per la scuola

L’attuale assetto organizzativo della scuola in Sicilia resterà inalterato

PALERMO, 14 marzo –Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha annunciato che, a seguito dell’ingresso a partire da lunedì della Sicilia in “zona arancione”, nulla cambierà per la scuola in Sicilia.

L’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale ha infatti comunicato che, ai sensi del nuovo Dpcm adottato il 2 marzo, la “zona arancione” non determinerà alcuna variazione dell’attuale assetto organizzativo della scuola siciliana.

Resta comunque confermata la chiusura delle scuole nei Comuni dichiarati “zona rossa” o laddove il rapporto tra contagi e popolazione sia superiore alle 250 unità su 100.000 abitanti.

Intanto proseguiranno nelle prossime settimane - fa sapere il presidente - il monitoraggio sanitario della popolazione scolastica e le operazioni di vaccinazione del personale docente e non docente.