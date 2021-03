''SOCI@ALLERT'' 2021, al via primo webinar per una rete più sicura

''SOCI@ALLERT'' 2021, al via primo webinar per una rete più sicura

Il ciclo di seminari on line è promosso dall’associazione ''DonnAttiva'' in sinergia con l’Arcidiocesi di Monreale

MONREALE, 14 marzo – Si terrà il 17 marzo alle ore 21.15 il primo webinar dal titolo ''SOCI@ALLERT 2021'', promosso dall’associazione ''DonnAttiva'' in sinergia con l’Arcidiocesi di Monreale sui pericoli del web e le strategie da mettere in campo per una rete più sicura.

L’incontro dal titolo “I nostri figli in rete: tra opportunità e rischi” si svolgerà on line in diretta streaming sulle pagine facebook dell'Arcidiocesi di Monreale e dell'associazione ''DonnAttiva'', destinato a genitori, docenti, dirigenti e studenti.

Sarà aperto dall’intervento di Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, cui seguirà la relazione dell’esperto Francesco Pira, sociologo e giornalista, mentre concluderà il dibattito, cui parteciperanno anche le socie “DonnAttiva”, la giornalista Ina Modica, presidente dell’Associazione.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere una serie di incontri con esperti del settore sui pericoli della rete affinché si possano mettere in luce e svelarne così i segnali d’allarme.

Il percorso di e-learning si svolgerà interamente on line e gli incontri potranno essere rivisti anche successivamente sul sito www.donnattivablog.com