Villa Savoia, entro aprile l’inizio dei lavori

Stamane è stata espletata la gara dagli uffici comunali

MONREALE, 15 marzo – Entro aprile potranno iniziare i lavori per la ristrutturazione di Villa Savoia. L’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella ha reso noto che oggi gli uffici tecnici hanno espletato la gara d’appalto.

È stata definita la proposta di aggiudicazione alla Cooperativa Costruzioni SUD di Canicattì che ha effettuato un ribasso d'asta del 29 per cento circa.

Il progetto é stato inserito dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono nel programma di recupero del patrimonio culturale della città normanna, considerato che la struttura di stile liberty é uno degli edifici storici più prestigiosi del centro storico, situato in splendida posizione panoramica . I lavori per un importo di 120.000 euro interessano il rifacimento dei prospetti e delle vetrate .