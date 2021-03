Prosegue la raccolta fondi per Daniela: in una settimana donati più di 25 mila euro

La donna, 37 anni, è affetta da una rara forma di sarcoma alla mammella. Il link per donare

MONREALE, 17 marzo – Ha dato frutti positivi la raccolta fondi organizzata su internet e destinata a Daniela Miceli, affetta una rarissima forma di sarcoma alla mammella. In una sola settimana, come è possibile constatare sulla piattaforma gofundme.com sono stati raccolti oltre 25 mila euro.

La raccolta è stata avviata dal marito, Simone Marchese, titolare di un negozio di autoricambi in via Venero, per sostenere le ingenti spese a cui la sua famiglia sarà chiamata per garantire le cure a Daniela, 37 anni, mamma di tre bambini, che nello scorso mese di agosto ha scoperto di essere stata colpita dal sarcoma di Ewing-like che l’ha obbligata fin qui, ad un rigido protocollo di chemioterapia, che l’ha molto provata.

La chemio, però, per quanto invasiva, ha dato finora i suoi frutti, dal momento che in 60 giorni il tumore si è ridotto e non sono comparse metastasi. I medici adesso hanno deciso di sospenderla prima che faccia ulteriori danni e procedere con un intervento demolitivo della zona colpita, prelevare del tessuto dall'addome e procedere ad una prima ricostruzione.

“Grazie al vostro supporto – scrive adesso il marito sulla piattaforma – Daniela avrà garantito il necessario per affrontare la sua lotta contro il cancro. Ogni singola donazione è stata fatta con il cuore e per questo ha un valore inestimabile. Infinite grazie”.

Chi volesse contribuire può cliccare su questo LINK ed effettuare la donazione.