Il Comune istituisce la Consulta dello Sport: ecco chi può aderirvi

Si può presentare domanda entro il 30 aprile prossimo

MONREALE, 19 marzo – Via alla composizione della consulta sportiva comunale. L’organismo, che nelle intenzioni dell’amministrazione municipale vuole avere un ruolo importante nella promozione delle attività sportive cittadine, sta per essere varato. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono.

Per questo motivo, tutti coloro che sono interessati possono far pervenire entro il 30 aprile prossimo al protocollo generale del Comune, la richiesta per la nomina, allegando fotocopia di un documento d’identità. Alla Consulta sportiva possono aderire le associazioni e/o organismi, che siano regolarmente iscritti all’albo comunale e che abbiano i seguenti requisiti: svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo satuto comunale la propria attività prevalentemente nel territorio comunale; non abbiano finalità di lucro; prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell’attività svolta; dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda; accettino tutte le disposizioni del regolamento dalla data della domanda; siano iscritte al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società sportive; siano in regola con gli adempimenti fiscali e civilistici. L’ avviso è gia’ pubblicato sul sito del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it dove si trova il modulo di adesione e il regolamento.