Monreale, incendio all’interno dell’ex cinema Imperia

A fuoco del legname e qualche vecchia suppellettile contenuti nei locali

MONREALE, 19 marzo – Un incendio sulla cui natura non si sa ancora nulla di certo, è divampato oggi pomeriggio nei locali dell’ex cinema Imperia, in pieno centro cittadino. A fuoco, dal momento che all’interno non vi è praticamente nulla, pare che sia andato del legname ivi contenuto, oltre, probabilmente qualche vecchio oggetto.

Sul posto si è già recata la Polizia Municipale, che ha provveduto a transennare la zona. Allertati pure i Vigili del Fuoco. Difficile, al momento, ipotizzare qualcosa. Da non escludere la “bravata” di qualche ragazzo per dare vita alla classica “Vampa di San Giuseppe”. Sulla vicenda partiranno certamente delle indagini.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.