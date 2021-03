Coronavirus, 699 nuovi casi in Sicilia. Focolaio all’ospedale Giglio di Cefalù

6 i casi di contagio riscontrati nella struttura

PALERMO, 21 marzo – Sei casi di positività al Covid-19 presso il reparto di ortopedia e 72 ore di stop ai ricoveri: è il bilancio che emerge dagli ultimi aggiornamenti che pervengono dall’ospedale Giglio di Cefalù.

La struttura è stata interessata da un piccolo focolaio, che ha reso necessarie analisi a tappeto per intercettare eventuali ulteriori contagi: uno scenario fortunatamente scongiurato.

Il reparto è stato interamente sottoposto a sanificazione e dovrebbe tornare attivo da domani, secondo le dichiarazioni della Fondazione Giglio. Nel capoluogo, in base ai dati fatti pervenire al Comune dall’Azienda Sanitaria Provinciale, risalenti all’8 marzo, vi erano circa 11.300 positivi. Numero che oggi si attesterebbe a circa 3.250 unità, un netto calo che secondo il sindaco Leoluca Orlando potrebbe essere motivo di allentamento delle restrizioni tuttora vigenti.

I casi di contagio da Covid-19 registrati oggi in Sicilia sono 699, su 8.379 tamponi molecolari e 15.694 test rapidi effettuati. Il bollettino emanato dalla Regione Siciliana segnala 8 decessi e 232 guarigioni, mentre il numero totale degli attuali positivi si attesta a 16.192 unità. I ricoveri aumentano di 23 unità in degenza ordinaria (876 in tutto) e di 3 in terapia intensiva (ad oggi 125). In tutta Italia sono emersi 20.159 nuovi contagi e 300 decessi.